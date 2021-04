«Ma elimineerisin selle Kaisa kohe välja, sest ma teadsin küll, et ta on tuntud fitnessinägu, aga vaatasin, et toetajaid tal ei ole,» ütleb Buduaari pulmamängu pettunud finalist Jaan Margus, kes osales võistlustules koos elukaaslase Ingaga. Mees on veendunud, et Kaisa Abneri võit oli kokkumäng võistluse korraldajaga.