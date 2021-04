PILDID JA VIDEO ⟩ Toompea meeleavaldajaks ristitud seenekaupmees on pahane: valeuudis hakkas elama uut elu!

Ühismeedias hakkas levima uudis sellest, et Toompea politseiriigi vastasest meeleavaldusest võttis osa ka 2009. aastal Soome keskturul seeni müünud Mart Kuus . Paljud arvasid ennatlikult, et meeleavaldusel tehtud pildil on sama mees. Petlikuks said tõenäoliselt päikseprillid.

«Pean kurvastuseks kõigile parastajatele ütlema, et seekord ma ei viibinud Tallinna Vabaduse platsil, Tallinnas ega ka mitte Eesti Vabariigis! :) Kui see pole nn libauudis, siis mis see on? :) Mul pole Eesti Politseiga kana kitkuda :) Suuri laevu saadab ikka kajakate kisa!» kirjutab mees Facebookis, kinnitades, et tema kõnealusel pildil siiski pole.