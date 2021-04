Jamaica päritolu tiktokker kuulas Uku Suvistet ja valmistas kohukesi: need on nii head!

Iona-nimeline neiu, kelle kasutajanimi TikTokis on @thisisiona, postitas platvormile video, kus kuulab Uku Suviste eurovisioonilugu «The Lucky One» ja valmistab kohukesi. 2021. aasta Eurovisiooni raames valmistab tiktokker rahvustoite või muidu populaarseid roogasid, mida Euroopa riikide inimesed armastavad.

«Kui sa guugeldad Eesti sööke, on kohuke üks esimesi asju, mis sealt tuleb,» räägib Iona. Naine kirjeldab kohukest kui populaarset energia- või kommibatooni, mis on tehtud kohupiimast ja šokolaadist. Tiktokker otsis internetist välja retsepti ja asus kohukesi valmistama, sest tema kodukohas neid paraku ei müüda.

«Eestis on need tõenäoliselt asjad, mille ostmiseks lähed lihtsalt poodi. Neid on mitu eri maitset,» räägib Iona videos ja lisab, et Suubritannias kohukesi tõesti saadaval pole. «Need on nii head!» kiitis Iona.

Nagu kord ja kohus rääkis tiktokker pisut ka kohukeste ajaloost ja tõdes, et eriti palju teavet tal leida ei õnnestunud. Kuid ta teadis öelda nii palju, et kohukesed said alguse Venemaalt. «See tähendab seda, et kohukesed ei ole populaarsed mitte ainult Eestis, vaid ka paljudes teistes endistes Nõukogude Liitu kuulunud riikides,» täpsustas tiktokker

Armastuse kohukeste vastu tõid esile ka naise Leedu päritolu jälgijad. «Ma mõistan, miks need on nii armastatud! Ma olin alguses väga skeptiline, aga šokolaadi ja täidise tasakaal on imeline!» rõõmustas Iona.

Eestlaste äratundmisrõõm peegeldus ka video kommentaariumis, kus paljud avaldasid heameelt selle üle, et neid on lõpuks märgatud. «Me, eestlased, põhimõtteliselt kummardame kohukest,» kirjutas üks.