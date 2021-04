Märtsi keskel läks liikvele kuulujutt, et laulja ja näitleja Jennifer Lopez (51) on läinud lahku oma kihlatust, endisest profisportlasest Alex Rodriguezest (45). Päev hiljem kinnitasid mõlemad, et töötavad oma suhte kallal ja on siiski koos. Nüüd on aga paari kihlus ametlikult läbi!