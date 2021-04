Kodukontorisse uue tooli tellinud naine ei saa naeru pidama: tahaksin olla piisavalt täiskasvanulik...

«Ma töötan kodust ja ostsin eelmisel nädalal uue kontoritooli. Täna see saabus, kuid on väike probleem,» alustab Reddick klippi ning näitab seejärel nii oma vana kui ka uut tooli.

«Ma tahan olla piisavalt täiskasvanulik, et see alles jätta,» tunnistab Reddick, kuid ei saa naeru pidama. «Ma tunnen, et peaksin arvustuse kirjutama. See on siiski armas ja mugav,» tõdeb ta lõpetuseks.