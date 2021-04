Kethi Uibomägi avaldas paar detaili eelseisva pulmapeo kohta

Oktoobris kihlunud Kethi Uibomägi avaldas TV3 «Duubli» saates, et tema pulmad toimuvad kallima, maag Anzori kodumaal: «Gruusias tehakse kaks pulma, ühe korraldab pruudi ja teise peigmehe perekond. Tahan, et pulmapidu toimuks Gruusias ja oleks soe. Mina ei ole traditsiooniline naine ja ka meie suhe ei ole traditsiooniline.»

Saates tõdes Uibomägi, et tema ja Anzori suhe on kõrgemalt poolt ette nähtud. «See ei olnud armastus esimesest silmapilgust, tundsin pigem suurt aukartust. Uskusin, et kolleegidega ma suhtesse ei astu. Suhtlesime rohkem siis, kui oli viimane võttepäev, aga terve suve vältisin teda,» meenutas Uibomägi, kuid siis lisas, «Anzor teadis ammu, et kohtub K-tähega tütarlapsega teisest riigist.»