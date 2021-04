KUULA ⟩ Londonist pärit muusik laulab TikTokis eestikeelseid laule

«Olen eestikeelseid laule laulnud juba lapsest saati,» avaldas Kymbali Williams Elu24-le. Nimelt on Londonis üles kasvanud muusiku ema eestlane. Kaks aastat tagasi kolis Kymbali Eestisse: «Mulle on alati meeldinud siia tulla, see maa on minu kodu.»

Muusik oskab ka eesti keelt, kuid TikTokis algust tehtud väljakutse on hea viis sõnavara täiendamiseks: «Otsustasin selle väljakutse ette võtta, kuna saan korraga õppida mitmeid eestikeelseid sõnu ja väljendeid. Lisaks saan tutvuda erinevate eesti murretega, näiteks võro ja seto keelega.»

Väljakutse raames on üles läinud viis lugu ja Kymbali kirjeldas seda veel järgmiselt: «See on teekond läbi eesti keele, millele ma lisan kitarrimänguga enda ainulaadse stiili.»

Trad.Attacki! «Kallimale» on praegu kõige populaarsem eestikeelne lugu, mis Kymbali on TikTokki postitanud. See on esimene lugu, mida Kymbali oma sotsiaalmeedias jagas, ning seda on praeguseks kuulatud üle 45 000 korra.

Kymbali lubab lõpetuseks, et veel 16 päeva kestva väljakutse ajal on oodata palju vahvaid lugusid. «Õpin praegu ühte Nublu lugu, mis on olnud päris raske, aga tore.» Veel võivad end valmis panna Estonian Voicesi fännid ja oodata on veel Trad.Attacki! laule. Lisaks on Kymbali TikToki kontol oodata ka rahvalaule.