VIDEO ⟩ Vapustavas vormis 90-aastane fitnessitreener: tahtsin endale prinki tagumikku

Naine alustas treeningutega alles 65-aastaselt, kuid on nüüdseks sporti teinud juba üle 20 aasta. Ta on elurõõmus ning tulvil energiat, mida annab treeningtundides edasi ka endast palju-palju noorematele.

Takimika nime all tuntud vanaproua on Jaapani kõige vanem fitnessitreener, naine on sündinud 1931. aastal ning ta on 90-aastane. Kõige vanemaks fitnessiõpetajaks sai ta 87-aastaselt.