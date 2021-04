VIDEO ⟩ Rannamaja-Viktoria jaurab Justiniga: see vend on põhjus, miks ma enam TikTokki ei ava

«See vend on põhjus, miks ma enam TikToki äppi ei ava. Peaks koos Justiniga trussikute duetti tegema v? Ei kannata, lihtsalt koristage ära ta my fyp (sinule mõeldud sisuga lehelt – toim),» kirjutab Viktoria Martinson Instagrami loos.

«Really? That's low. (Päriselt? See on madal. – toim) Poleks sinult sellist asja küll oodanud. Ole sallivam, keri alla või tegele oma asjadega. Elu on kohe palju vähem frustreerivam ja oled ise õnnelikum ning võib-olla leiad endas selle rahulolu, et ei vaja kedagi avalikult mõnitada,» vastas Triinu Liis McNairn Viktoria postitusele ja saatis talle palju armastust, sest tal tundus seda vaja olevat.

Triinu Liis toob Instagrami loos välja ka selle, et Martinson olevat vahetult enne postituse tegemist teda sööma kutsunud. Samuti pakkus Triinu Liis välja võimaluse, et kui Viktorial peaks olema vaja abi OnlyFansi sisu loomisega, siis Justin on nõus hea meelega aitama.

Elu24 palus kommentaari olukorrale ka Viktoria Martinsonilt. «Vahetult enne kindlasti mitte. Meie sööma mineku jutt toimus siis, kui «Rannamaja» esimene osa eetris oli. Kuidas see üldse avalik mõnitamine oli? Pigem oli irooniaga ja ei tasu võtta kõike nii isiklikult, sorri, kui neile see nii isiklikuna tundus,» kommenteeris Viktoria.

Vaiki ei olnud ka Justin McNairn, kelle pihta kriitikanooled lendasid. «Hei, Viktoria, mis tunne on olla teadmisega, et mul on parem pepu kui sul? Ja ikka pole mul vaja OnlyFansi, et sellele tähelepanu saada,» lajatas meelelahutaja ja vihjas, et ta kauni tagumiku saladus peitub kükkide tegemises.