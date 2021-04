UUS SINGEL ⟩ Curly Stringsi bänd kutsub kujuteldavale peole

Tegu on järjekorras teise singliga mais ilmuvalt albumilt «Pidu meis eneses». Bändi solisti Eeva Talsi sõnul räägib laul ühest kujuteldavast peost, kuhu on kutsutud kõik meile kallid inimesed. «Igaühel meist on suguvõsas isemoodi värvikaid tegelasi ja hoolimata sellest, et me praegu kohtuda ei saa, kanname neid alati oma südames kaasas,» räägib Talsi.