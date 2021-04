USKUMATUD KAADRID ⟩ Venelaste humanoidrobot oskab ka Rambo moel kahel käel püstoleid lasta

Humanoidrobot Fedor , mis on ise vene relvadisainerite TSNIITOCHMASHi eksperiment, «elab» huvitavat elu. Mõne aasta eest jõudis inimesekujuline projekt isegi rahvusvahelisse kosmosejaama, kuid on ka sealt saati erinevaid tegevusi õppinud.

Viimases videos näitavad arendajad, kuidas keskmise mehe mõõtu robot tõstab raskuseid, sõidab iseseisvalt autoga ning isegi ATVga. Samuti on talle selgeks tehtud keeruline käepigistus ning Fedor saab hakkama isegi märulistaari moodi kahel käel Glocki püstolite laskmisega.

Täpsemalt jäi Fedor sotsiaalmeediast ilma eelmisel sügisel, sest Maksim Surajevit and Aleksander Samokutjajevit tõsistes pattudes. «Robotid, erinevalt Surajevist ja Samokutjajevist ei ole nõrkustega ning ei riku orbiidil kuiva seadust,» lajatas Fedor.