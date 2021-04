Kas skandaalne iludusvõistluste korraldaja Irene Erbi on tõesti vahistatud?

Ireni Erbi on figureerinud Eesti meedias negatiivses võtmes juba aastaid. Erbist on rääkinud mitmed teleajakirjanduslikud saated, nagu «Kuuuurija», «Radar», «Pealtnägija» ja «Insait». Erbi konkurent ja tuntud missivõistluse korraldaja Tiina Jantson teatas pärastlõunal uudisest, et Erbi on vahistatud.

Jantson kirjeldab Facebooki postituses põhjalikult loo tausta - eelnevaid kohtuasju ja meediakajastusi. «Kõigepealt võtsid sõna arvukad vanemad, kelle lapsi Erbi halvasti kohtles oma «Star Kids ehk Alustava Tähe Koolis». Edasi juba esitasid Erbi vastu pretensiooni mitmed tema võistlustel osalenud naised, kellelt ta lihtsalt suuri summasi välja pettis ja omastas,» kirjutab Facebookis Tiina Jantson, kelle sõnul on naist kaevatud korduvalt kohtusse ja alati on neist võitjana välja tulnud vastaspool.

Tiina Jantsoni sõnul varastas Irene Erbi temalt lubamatult «Missis Estonia» iludusvõistluse nime, mispeale naine pöördus abi saamiseks kohtusse. «3. juulil 2019. otsustas Harju Maakohtu kohtunik Marget Henriksen rahuldada Jantsoni hagi ning keelata Ireni Erbil kaubamärgi Missis Estonia kasutamine,» vahendab Jantson.

«Erbilt mõisteti lisaks Jantsoni kasuks välja trahvid, viivised ja ka menetluskulud jäid Erbi kanda,» kirjutab Jantson. Erbi eiras aga täielikult kohtuotsust, keeldudes väljamõistetud summa maksmisest ja jätkates samas vaimus «Missis Estonia» nime all võistluste korraldamist. Tiina Jantson esitas tema vastu kohtusse aga juba uue hagi ja seda füüsilise isiku pankroti väljakuulutamiseks.

Tiina Jantoni sõnul kuulutas 18. novembril 2020 Harju Maakohtus kohtunik Kadi Kark välja Ireni Erbi füüsilise isiku pankroti ning Erbile kehtestati ka täielik ärikeeld. Jantsoni sõnul eiras Erbi aga kõiki kohtumäärusi, üldsuse arvamust ja temaga tööalaselt kokkupuutunud inimeste suurt pahameelt ning jätkas pidevalt oma tegevust selliste varifirmade nagu «Magic Monday Prodaction» LTD ja «Famous Kids Limited» kaudu. Mõlemad varifirmadest on Jantsoni sõnul registreeritud Inglismaal.

«Ikka leidis ta endale uusi ohvreid, kes talle raha sisse toovad Star Kids ehk Alustava Tähe kooli raames modellikursuste korraldamisega või Missis Baltic võistlusele kandidaatide kogumisega,» tõdeb Jantson.

Jantsoni jutust selgub, et naine on eiranud ka kehtestatud piiranguid. «Vaatamata isegi rangele üleriigilisele karantiinile on kogu selle aja Ireni Erbi korraldanud lastele ja noortele gruppidega treeninguid aadressil Suur-Sõjamäe 8 asuvas saalis, viinud läbi castinguid nii Tallinnas kui ka Riias Missis Baltic võistlejatele ja kogunud kõigilt kokku suuri summasi osavõtumaksu,» kirjutab Jantson.

Missi- ja missisevõistluse korraldaja Tiin Jantson esitab Facebookis ka omapoolse hoiatuse. «Hoiatuseks lapsevanematele ja Erbi võistlustele pürgijatele tahaks öelda, et enne tuleb ikka järgi uurida kelle või millega on tegemist, kui hakkate kahtlastele välismaa arvetele raha saatma. Kuna Erbi Eesti arved on juba ammu arestitud erinevate kohtutäiturite poolt, siis kasutab ta välismaal avatud kontosi rahade laekumiseks,» lisab Tiina Jantson.

«Tänaseks on kohtu korralduste eiramise eest Erbi võetud vahi alla ja ta on saadetud järgi mõtlema Tallinna Linnavanglasse,» lõpetab Jantson postituse.