Ireni Erbi on figureerinud Eesti meedias negatiivses võtmes juba aastaid. Erbist on rääkinud mitmed teleajakirjanduslikud saated, nagu «Kuuuurija», «Radar», «Pealtnägija» ja «Insait». Erbi konkurent ja tuntud missivõistluse korraldaja Tiina Jantson teatas täna pärastlõunal oma Facebooki seinal, et Erbi on vahistatud.