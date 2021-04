Täna õhtul kell 19.16 sai politsei teate, et Tallinna kesklinnas hostelis (Houstel House) oli kahe mehe vahel tekkinud konflikt, mille käigus rünnati ühte meest noaga. Sünge sündmuse varjus uurime, milline ööbimiskoht on Hostel House ja mida on selle kliendid hosteli kohta alles hiljuti öelnud?