Tahad sel kevadel olla moodne mees? Kanna just neid jalavarje!

Ehkki mõned võivad väita, et botased kuuluvad rangelt vaid spordisaali, pole see enam aastaid sugugi nii ning paljude lemmikuks vaba aja jalavarjuks on just mõnusad ja mugavad ketsid, mida saab sobitada igasuguse riietusega. Selle kevade moodsaimad jalanõud pani muidugi paika maailmakuulus moeajakiri Vogue. Tänavu on ägedad botased dramaatiliste detailidega, ülimalt leidlikud ja suisa keskkonnasõbralikud. Moeajakiri toob välja, et kõige kuumemad mudelid on tootnud just Louis Vuitton, Nike and Converse.