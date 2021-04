VIDEO ⟩ Protestijad taas Toompeal: kes on see maskis põlevate silmadega mees?

Ühe osalise filmitud videolt saab toimunust hea ülevaate. Enam eriüksuslased kohale ei tulnud, tegutsesid tavalised politseiametnikud. «Kus ma tean, kes on see maskis, põlevate silmadega mees?» kirjeldas nutuse häälega naine politseid värvikalt. Samas kinnitas üks kaasmõtleja kõrvalt, et nemad end ära viia ei kavatse.