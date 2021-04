Ehituspoed ägavad kliendimasside all. Pettunud klient: ootasin oma kaupa terve päeva!

Seejärel suundus naine Õismäe Maximasse. Seal oli tema sõnul toimumas justkui laulupidu. «Inimesed tunglesid poes nii külg külje kõrval, et polnud võimalik isegi normaalselt liikuda. Pood oli rahvast nii täis!» kirjeldas naine olukorda Õismäe Maximas. Ta leiab, et inimesi võiks lasta ehituspoodidesse samamoodi nagu toidukauplusesse maskiga. «Miks ehituspoe juures peab ootama tunde ja seisma õues? Oma olemuselt on need mõlemad ju poed ning ehituspoes on ruumi kõvasti rohkem kui toidupoe lettide vahel!»

Näiteks on Bauhofi kodulehel kirjas, et kahes poes on tehnilised probleemid, mistõttu tarneaeg pikeneb. «Seoses tehniliste probleemidega ei saa me kahjuks hetkel tagada lubatud kolme tunni tarnet Laagri ja Lasnamäe kaupluses. Täidame tellimused esimesel võimalusel. Vabandame!» Elu24 proovis ühendust saada ka Bauhofi esindajaga, kuid tundub, et murelikud kliendid on ehituspoe telefoniliinid hõivanud. Poe kodulehel on kirjas, et klienditoe number on hetkel suure koormuse all ning seetõttu polnud kahjuks telefonitsi võimalik ehituspoega ühendust saada.