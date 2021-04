Neljapäeval kadunud Karelile helistab reede varahommikul sugulane: telefon kutsub ja siis lülitub välja

Nagu paljud teised inimesed, hakkas 26-aastane Karel jalgsi neljapäeva varahommikul tööle minema. Ta käib tööl jala, sest kaugele pole vaja minna. Noormehe nii elu- kui ka töökoht asub Keilas. Veidi pärast kella seitset hommikul saatis Karel küll ühe sms-i, mis oli viimane kontakt temaga. Telefoniga ta kellelegi ei helistatnud, ei võtnud edaspidi ühendust ühegi sõbra ega lähedasega ning jäi teadmata kadunuks. Tema telefon läks levist välja ööl vastu reedet. SA «Kadunud» andmetel eksisteerib seni kogutud infole tuginedes oht Kareli elule.

Praeguseks kogutud info põhjal viibis 181 cm pikk ja saleda kehaehitusega Karel samal hommikul kella 9.30 paiku Tallinnas Laagris Pärnu maanteel asuvate ostukeskuste juures. See on tema viimane teadaolev asukoht. Kareli töökoht seal kandis ei asu. «Seal territooriumil ta liigub. Kuhu ta aga edasi läheb, on teadmata,» ütleb SA «Kadunud» juht Aare Rüütel.

«Otsime endiselt informatsiooni selle kohta, et kuhu ta liikuda võis,» kommenteerib juhtunut Aare Rüütel. Tema sõnul ei saa Karelit praegu maastikul otsida, sest ei ole kohta, kus otsida. «Hetkel otsime kohta, kust teda üldse otsida,» selgitab ta.

«Ta on pärit Saaremaalt. Kas sealt tema tuttavatelt on ka uuritud?» küsib keegi SA «Kadunud» Facebooki postituse all. Aare Rüütli sõnul on räägitud kõigiga. «Kogu suguvõsa ja sõbrad on läbi räägitud, keegi ei tea temast midagi» ütleb ta.

Aare, kelle loodud sihtasutus «Kadunud» on tegutsenud juba üle kümne aasta, ütleb, et tegemist ei ole selle noormehe jaoks tavapärase olukorraga. «See on tema puhul täiesti erinev käitumine. On toimunud midagi sellist, mille tõttu on inimese elus toimunud oluline muudatus. Me ei tea, kas tegu on kuriteoga, on soov olla omaette või mingi kolmas põhjus,» ütleb ta ja lisab, et praegu on kõik võimalused laual.

Aare lisab ka, et Politsei saadetud pressiteatesse on sattunud sisse faktiviga. Nimelt ei vasta tõele, et lähedastel õnnestus viimati telefoni teel Kareliga suhelda reede varahommikul kella 4:48 paiku. Viimane kontakt Kareliga oli just seesama sõnum, mille ta ise neljapäeva varahommikul saatis. «See on kahjuks valesti läinud. Mitte keegi ei saanud teda sellel päeval kätte. Reedel kell 4:48 kaob ühendus tema telefoniga. Talle helistab üks sugulane, telefon kutsub ja siis kustub ära,» täpsustab Aare. Seega ei ole Kareliga kontakti saadud pärast neljapäeva hommikut.

Karel on pikemat kasvu, sportliku kehaehitusega. Tal on lühikesed juuksed ja habe. Kodust lahkudes oli tal seljas tume jope ning jalas tumedad püksid, kaasas oli ka tume seljakott.

Politsei palub kõigil, kes on meest näinud või omavad infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112 või võtta Karelil endal ühendust mõne oma lähedasega.