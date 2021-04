Kaia Kanepi alustab esmaspäeval Istanbuli WTA250 turniiri tugeva kasahhitari vastu

Hetkel on Kanepi (WTA 64.) naiste maailma edetabelis 27-aastasest Dijasest ees. Nad on omavahel kohtunud neli korda ja seis on 2:2. Esimene neist mängudest oli üsna ammu – Kaia võitis Dijase 2010. aasta Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis 6:1, 6:0. Pärast 2018. aastat on aga Dijas võitnud kolmest mängust kaks ja neist ühe ka saviliival (2018 Stuttgart).