Neljapäeval avaldasime loo, milles Rakverest pärit Buduaari pulmamängu finalistid Jaan Margus ja Inga võistluse lõpptulemuse aususe küsimärgi alla seadsid. Jaani peamine etteheide oli see, et fitnessiga kuulsaks saanud Kaisa Abner ja viimase kallim Raigo esimesest voorust üldse edasi said. «Valiti välja finalistid. Reeglid olid paigas: viis tükki, kellel on paremad hääletustulemused, ja viis tükki valib välja komisjon - hea jutu järgi, mitte pildikvaliteedi, ilu või paljastuse taseme järgi, vaid jutt oli tähtis,» selgitas ta.