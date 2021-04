NÕIDADE SÕDA ⟩ Šamaan Evaldi ja Pendli Kalju vahel lahvatas meeleavalduste tõttu tüli?

Pendli Kalju ehk Kalju Paldis tegi mõned päevad tagasi sotsiaalmeediasse emotsionaalse postituse, kus väljendas pahameelt riigijuhtide otsuste osas ja palus peaminister Kaja Kallasel ning president Kersti Kaljulaidil tagasi astuda. «Te lasite koerad ja hambuni relvastatid sadistlikud üksused relvitute inimeste keskele. See oli terroristlik hirmutamise viis. Te pole isegi vabandanud,» kirjutas mees, viidates viimastel nädalatel Toompeal toimuvatele meeleavaldustele.

Postitusele reageeris šamaan Evald ehk Evald Piirisild, kes otsustas Pendli Kalju etteheiidetele ironiseerivalt vastata: «Kõik peaks hakkama pendeldama ja meil oleks pendel president ka olemas. Siis saaks pendel riigi teha ja köögi, kus sa sööd seda sööki, mis pendel näitab, saaks pendliga pendeldada ja ei peakski tööle minema. Elu nagu pendel,» kirjutas šamaan. «Mu pere on nagu pendel ja sõbrad pendeldavad iga päev. Näe, üks mees pendeldab hauda ka! Kas on ikka õige auk, mille kaevasin ja kas kõik teavad kui suur pendel ma olen? Tore, kui kõik su elu on pendel,» jätkas Evald.