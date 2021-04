Meeleavaldustel osalenud Silvia Ilves: ma ei tea, kas endale kunagi andestan...

Ilves kirjutab Instagrami tehtud postituses, et tal tuleks nüüd oma kallim Marcel Johannes Kits maha jätta. «Minu elukaaslane on tšellist, armastav mees, kes räägib roosade silmadega, et meil on kindlasti ilus ühine tulevik. Minu meeleavaldustel osalemise esimese viljana loobus aga kontserdikorraldaja meie ühise tšelloduo kontsert-tuuri korraldamisest, sest minu käitumine meeleavaldustel on olnud riigivastane ning postitused jälestusväärsed. Paljud soovitasid asi kohtusse anda. Kuid kas jaksan,» mõtiskleb naine.

«Kaalun tõsiselt - omakasupüüdmatu armastuse puhul tuleks mul tegelikult Marcel avalikult maha jätta, kui minu vaated peale minu ka tema sissetulekut negatiivselt mõjutama hakkavad. Ma ei tahtnud tema karjääri ohtu seada, tema sissetulekule halvasti mõjuda! Ma ei tea, kas kunagi seda üldse endale andestan,» tunnistab Ilves.

«Olen ju ometi pannud ka oma suured lapsed tšellot-klaverit õppima, olles neile suureks toeks ning nad on andekad. Vaadates tulevikku, võiks öelda, et oma vaadete tõttu olen isegi oma laste muusikalist karjääri hävitamas,» küsib naine. «Arvasin, et muusikamaailmas loeb muusika, mitte poliitiline seisukoht,» lisab Ilves.

Naine tunnistab, et antud teemal on temaga ühendust võtnud ka kultuurielu professionaalid, kes paluvad tal edaspidi poliitilistel teemadel vaikida. «Nad näevad minust hoolides, et paljud paraku ei mõista, mida teen ning kui nõnda jätkan, kaotab Eesti andekaima tšellisti.»