«Mulle öeldi, et Tšornobõli soovitakse naisartisti, just teid - sundida ma teid muidugi ei saa, aga...» meenutas Länik ning lisas, et ta pidi lihtsalt mõistma, et peab Tšornobõli sõitma. «Kui ma oleksin keeldunud, siis oleks mulle igat moodi saanud edaspidi jala taha panna.»