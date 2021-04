Eesti satiirileht kutsub üles mürgisest piibelehest pestot tegema. Perearst: surmaga ei tohi mängida!

Tellijale

Anonüümseks jääda sooviva naise sõnul on ta püüdnud teha kõik selleks, et keegi kõnealuse artikli eemaldaks. Ta võttis ühendust nii väljaandega, veebipolitseiga kui ka Terviseametiga. «Kõigepealt tuli Lugejakirjast vastus, et ongi hea, geenifondi parandamine! Siis ma saatsin kirja kolmele veebipolitseinikule, kahe päeva pärast tuli vastus, et meie ei saa midagi teha,» räägib naine.

«Kui siin usutakse, et maskides on ussid, siis tundub piibelehe pesto justkui süütu uudis, kuid see ei pruugi nii olla. Terviseamet ütles ka, et see on naljaleht - selline suhtumine! Praegu ju ongi see aeg, kui need asjad valmima ja õitsema hakkavad. «Õigel ajal» ilmus see artikkel,» selgitab naine oma mure tagamaid.

Mürgi-pesto tegemise õpetuse all on sõna võtnud ka tuntud perearstid Karmen Joller ning Piret Rospu. «Lugejakiri, tõsimeeli palun see artikkel peita. Ei ole naljakas, mõnigi jääb seda uskuma ja proovib järgi,» kirjutab Joller ning lisab, et see pole esimene kord, kui ta sel teemal Lugejakirjaga vaidleb.