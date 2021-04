53-aastane Craig palgati Bondi mängima 2005. aastal ning on seni kaasa teinud viies filmis: «Casino Royale», «Veidi lohutust», «Skyfall», «Spectre» ja «Surm peab ootama». Viimast on koroonapandeemia tõttu korduvalt edasi lükatud ning praeguse seisuga peab Eestis selle esilinastust ootama oktoobrini.

Craig teatas juba 2017. aastal, et viies Bondi-film jääb tema viimaseks, vahendas Entertainment Weekly. Seda kordas ta veel 2019. ja 2020. aastal, kui läksid liikvele kõlakad, et mees võib olla ümber mõelnud. Eelmisel kevadel meesteajakirjale GQ antud intervjuus selgitas Craig, et roll on tema jaoks liiga füüsiliseks muutunud ning ta on võtetel korduvalt vigastada saanud.