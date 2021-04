Fännid avastasid Kapitooliumi mässu piltidelt tuntud muusiku, kes läheb nüüd aastateks kinni

Muusikauudiste sait Blabbermouth.net kirjutab, et Schaffer oli esimene inimene, kes Kapitooliumi mässu eest vastutuse võttis. «Ta on esimene, kes on selle ajaloolise uurimise käigus süüd tunnistanud. Ta võttis võimudega ühendust kohe, kui sai teada, et on huviorbiidis, ning alistus ise,» ütles heavy-muusiku advokaat Marc Victor.