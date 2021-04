Neljapäeval kadunud Kareli otsingud jätkuvad: seljakotiga noormehi on rohkem kui üks

Keilas elavat ja töötavat Karelit nähti viimati neljapäeva hommikul kella 9.30 paiku Tallinnas Laagris Pärnu maanteel asuvate ostukeskuste juures. See on tema viimane teadaolev asukoht. Kuhu ja kuidas noormees Laagri Maksimarketi parklast lahkus, pole siiani õnnestunud välja selgitada. Või kas ta üldse lahkus piirkonnast?

Sihtasutuse Kadunud juhatuse esimees ja tegevjuht Aare Rüütel ütles Elu24-le, et ka pühapäeva õhtuks pole seis muutunud. «Ikka endiselt oleme Laagri piirkonnas. Me ei ole sealt ära saanud liikuda,» kinnitas Rüütel, kelle sõnul on nädalavahetusel keeruline kätte saada tehnilisi andmeid, mida otsinguteks vaja oleks.

Rüütli sõnul oleks praegu kasu inimestest, kes oleks Karelit kuskil näinud. Seni on sihtasutusele teatatud mitmest sarnasest noormehest, kuid ükski neist pole olnud tegelik otsitav. «Seljakotiga inimesi liigub kevadel päris palju, nagu me oleme teada saanud, aga nad ei ole meie mehed. Oleme nad saanud nii-öelda maha tõmmata, aga õigele mehele ei ole hetkel jälile jõudnud,» ütles Rüütel, kelle sõnul kontrollitakse vihjeid jooksvalt.

Kuni pealtnägijaid pole, otsitakse piirkonnas valve- ja turvakaamerate omanike kontakte ning palutakse neil videopilt üle vaadata. «Need, kellega oleme kontakti saanud, on tulnud vastu ja on vaadanud läbi,» rääkis Rüütel. Abikäe on ulatanud ka bussifirmad, kes on jõudnud nädalavahetusel reisijate nimekirjad läbi vaadata. Karelit siiani piletiostjate hulgast leitud pole.

Politsei palub kõigil, kes on meest näinud või teavad midagi tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112 või võtta Karelil endal ühendust mõne oma lähedasega. Karel on pikemat kasvu, sportliku kehaehitusega. Tal on lühikesed juuksed ja habe. Kodust lahkudes oli tal seljas tume jope ning jalas tumedad püksid, kaasas oli ka tume seljakott. 26-aastane kadunud Karel. FOTO: Politsei- ja piirivalveamet

Kuigi otsingud kestavad juba kolmandat päeva, on need Rüütli sõnul ikkagi alles algfaasis. «Praegu otsime kohta, kust teda otsida. See on iga kord niimoodi, aga mitte nii pikalt nagu seekord,» ütles üle kümne aasta kadunud inimeste otsimisega tegelenud Rüütel. Sihtasutuse juht märkis, et info kogumist alustati reedel kella kolmest ning puhatud on ainult öösiti.