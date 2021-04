Helena Klaar kütab pesupildiga õhtu kuumaks: kann oli pärast räpane

23-aastane Klaar liitus OnlyFansi seksika perega tänavu veebruaris, kuna sai ootamatu arve. «Ma teadsin, et mul tuleb ühest asutusest arve, ja ma teadsin, et see tuleb 500-700 eurot. Aga üks päev öeldi mulle, et maksa 2000 eurot kümne päeva jooksul,» rääkis «Rannamaja» staar Sten Talivee taskuhäälingus.