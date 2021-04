JUMAL HALASTA ⟩ Eesti fitnessimodell lajatab pildiga, mis on otsekui erootikafilmist

Muru pani pühapäeval Instagrami üles erootikast nõretava pildi, millel poseerib sportliku kallima käte vahel. «Mu süda kuulub igavesti sinule,» kuulutab fitnessimodell postituse tekstis. Romantilistes suudluspiltides pole midagi uut ega erilist, kuid harva näeb, et paarike on seejuures täiesti paljas! Või vähemasti katmata ülakehadega, kuna muud pildilt ei näe.

Muru kallim on Pärnu võitlussportlane Kaijo Nurmsoo, kes on seksikaid paaripilte jaganud ka enda Instagrami kontol. Paistab, et sportlikud noored on koos olnud juba mitu kuud. «Ainult kuningas suudab ligi tõmmata kuningannat ning ainult kuninganna suudab kuninga tähelepanu hoida,» kirjutas Nurmsoo paari nädala taguse pildi juurde, kus pesuväel kallimat hoiab.