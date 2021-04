Anett Kontaveit sai Stuttgarti tugeval tenniseturniiril hea loosi

Middendorf võitis valikturniiri otsustavas ringis kaasmaalanna Tamara Korpatschi, kes on maailma rankingus 136. positsioonil, 18-aastane sakslanna on seni mänginud ainult juunioride turniire ja maailma noorte edetabelis asub ta 40. kohal.

Võidu korral on 25-aastase Kontaveidi järgmine vastane viimasel ajal alavormis püsinud ameeriklanna Sofia Kenin (WTA 4). Muidugi ei saa Keninit mingil juhul pidada autsaideriks, aga tõsi see on, et 2021. aastal on ta saanud mitu üllatuskaotust ja pole ühelgi turniiril kaugele jõudnud. Peaks aga Kontaveit Keninst jagu saama, tuleb suure tõenäosusega vastaseks valgevenelanna Arina Sabalenka.