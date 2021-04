SUHTED PARANEVAD? ⟩ Vennad Harry ja William veetsid pereringis ka Philipi matustele järgnevad tunnid

Vendi Harryt ja Williamit nähti koos Philipi matustelt lahkumas ning on teada, et nad veetsid Windsori lossis üheskoos ka kaks järgnevat tundi. Vendadega ühines ka nende isa Charles. Väidetavalt oli perekonna taaskohtumine just see, mida kadunud Philip oleks soovinud.

Briti üldsus loodab nüüd, et tülid jäävad minevikku ja vennad on leppinud. Spekuleeritakse ka, et Harry võib jääda Ühendkuningriiki kolmapäevani, et tähistada koos perega kuninganna Elizabethi 95. sünnipäeva, vahendab The Sun.