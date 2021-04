Ringkäik algas talvespordi entusiastide poolt palavalt armastatud Kiviõli suusakeskuses . «Aktiivset nädalavahetust on mõistlik alustada just siin – Kiviõlis. Kõige paremad suusamäed ja kõige parem suusakeskus. Te võib-olla ei tea, aga ma olen väga kibe jalg suusatamises,» sõnas Gameboy Tetris , kodanikunimega Pavel Botšarov.

Kuigi nüüdseks on suusamäed sulamas, oli Gameboy Tetrisel ette näidata üks vägev trikk, mis sündis tänu veebigraafikale. «Ärge seda kodus järele proovige teha, sest see ei lõppe hästi,» sõnas ta. «Kelly Sildaru, juhul kui sul uut treenerit on vaja, siis sa tead, kust mind leida,» lõpetas Gameboy Tetris suusamäe külastuse.