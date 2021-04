Priit Võigemasti näitlejakarjäär algas huvitaval põhjusel: oli üks tüdruk...

«Rapla ühisgümnaasiumis oli näitering, kuhu ma läksin» meenutab ta. Mees küll hirmsasti näitlejaks saada ei tahtnud, pigem olid näiteringiga ühinemisel teised põhjused. «Mulle meeldis see seltskond seal, eriti üks tüdruk,» meenutab Võigemast seda, kuidas nooruspõlve armumine tema karjäärivalikule kaasa aitas. «Aga seal oli tõesti väga tore seltskond ja meie juhendaja Krista Olesk oli niivõrd tark, et ta andis meile täiesti vabad käed. Tehke mis tahate,» räägib Võigemast näiteringist. «Seal ei toimunud mingisugust näitlejakoolitust või sellist asja. Me ei teinud seal etüüde ega harjutusi, tegime seda, mida tahtsime, ja tundus, et see toimis.»