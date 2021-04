VIDEO ⟩ Maailma seksikaim ilmatüdruk rõõmustas fänne: ma olen seda oodanud kogu oma elu!

Yanet on aktiivne ka Youtube'is, kuid OnlyFans on tema jaoks miskit uut. Kommentaariumis teatasid paljud fännid, et on ütlemata elevil ja ootasid seda juba pikalt. «Ma olen seda oodanud kogu oma elu!» ja «Ma ei oleks eales arvanud, et sa OnlyFansiga liitud, aga ma toetan sind 100%,» kirjutasid fännid. «Tere tulemast meie OnlyFansi perre, Yanet. Oleme ütlemata õnnelikud, et oled meiega,» kommenteeris teate all OnlyFans.