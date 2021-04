USA rahvusliku jääkeskuse (US National Ice Center) andmetel on Atlandi ookeani lõunaosas liikunud ja sotsiaalmeedias laineid löönud jäämägi 2021. aasta aprilliks peaaegu sulanud ning ei ole enam ohuks Lõuna-Georgia saarele, kus on palju kaitsealust faunat, teatab bbc.com.