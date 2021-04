VIDEOD ⟩ Türgi muusiku video musarütmis õõtsuva kanaga naerutab internetirahvast

Türgi muusik nimega Bilal Göregen postitab Youtube´i humoorikaid videoid, mis on kogunud miljoneid vaatamisi. Möödunud aasta novembris lõi ühismeedias laineid video, milles trummimuusika taustal õõtsutas pead kass. Videol on 47 miljonit vaatamist ja vaatajate arv muudkui kasvab.

Möödunud nädalal jagas mees aga uut videot, see kord kanaga. Juba praegu on märgatud video potentsiaali ja video elab ühismeedias juba uut elu. Videos laulab ja mängib trummi loo «Ievan Polkka» rütmis. Videote meeletu populaarsusega on mees kogunud tuhandeid fänne, kes mehe videoid lausa armastavad ja teda legendiks peavad. «Legend on tagasi!» rõõmustati kommentaariumis. «Ma armastan sind, vend!» lisas teine.