LIIGUTAV VIDEO ⟩ Elisa Kolk paneb inglihäälselt ka beebidel pisarad silmist voolama

Pärast Elisa postitatud video nägemist jagas oma lugu ka üks naise jälgijatest. Elisale kirjutanud jälgija rääkis, et ta on lauljale ka varem kirjutanud ning tema muusika ja lauluhääl on teda rasketel hetkedel aidanud. «Mäletan, kui seesama esitus tuli teleris ja minu seitsmekuune tütar kuulas üksisilmi seda laulu, nii et pisarad hakkasid voolama,» meenutas ta. «Selles hääles on midagi nii kaunist lihtsalt!» lisas naine.