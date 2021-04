Eesti ujuja ja ettevõtja Merle Liivand, keda tuntakse ka Miami merineitsina, on püstitanud järjekordse võimsa rekordi. Vägeva sündmuse tegi veelgi erilisemaks see, et eestlanna tegi seda oma 30. sünnipäeval ja sai selle eest omanimelise päeva! Küll aga ei tulnud rekord kergelt, sest enamiku distantsist ujus Liivand vastutuult. Tuule kiirus oli tol päeval vahepeal ligi 40 km/h.