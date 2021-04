VEIDER VÄRK ⟩ Mis siin toimub? Google Mapsi tänavavaade pani netirahva kihama

Kaarditarkvaral Google Maps õnnestus Ameerika Ühendriikides Marylandi osariigis jäädvustada mehed, kel parasjagu pooleli mingi eriskummaline protseduur. Samal ajal kui ühel neist on seljas tavaline sinine särk ja beežid püksid, paistab teine olevat üleni tualettpaberisse mässitud.

Redditisse postitatud pildilt võib näha, et mõlemad mehed seisavad redelil ning üks valab teisele pudelist vett pähe. Vaatepilt tekitab inimestes arusaadavalt rohkem küsimusi kui vastuseid.

Üks Redditi kasutaja küsib: «Miks nad mõlemad redelitel on?» Teine pakub seepeale: «Äkki selleks, et kaamerale lähemale jõuda?»

Järgmine Redditi kasutaja tahab teada: «Miks nad onu Larry tualettpaberisse mässisid? Ja mis selle veega on? Selgitage mulle, mis siin toimub?!»

Kolmandat huvitas hoopis see, miks on osad redeliastmed udustatud (enamasti udustatakse vaid selleks, et inimestele privaatsus tagada).