Eesti liikluse absurd: laps magab sõidu ajal turvavööta tagaaknal, ema räägib telefoniga

Mehe sõnul märkas ta eessõitvas autos anomaaliat, kui liikus Pärnu maanteel Tallinna poole. «Tagumise 'armatuurlaua' peal magab 5-6 aastane tüdruk,» kirjeldas ta. Pildil oli tõesti näha, et ühe auto tagaaknal on põiki siruli väike laps.

«Mõtlesin, et milline südametu inimeseloom seda autot juhib,» pahandas Märt Raam postituses. «Liikusin teisele rajale, et anda kuidagi märku aga antud 'emmekesel' oli vasakus kõrvas veel ka telefon,» kirjeldas mees uskumatut vaatepilti.

«Samal ajal liikus teine laps ilma turvarihmadeta tagaistmel ringi. Lisaks ületas autojuht ka kiirust!» ladus Raam ette veel rikkumisi, millega Toyota juht hakkama sai. «Täitsa haige on see 'kultuur'. Otsustasin helistada ka õigusmõistjatele ning loodan, et Tallinna piiril peatati antud auto.»

See käitumine pahandas paljusid ning postitus on kogunud üle 1000 jagamise. Mitmed kommenteerijad meenutasid ka enda ning teiste kogemusi, kuidas sarnane käitumine on ka väiksema õnnetusega turvavööta lapse EMOsse või ka kirstu viinud. "Väikest last niimoodi vedada ei ole kindlasti õige ja väga kohusetundetu!" rõhutas üks neiu.