Kontaveit alistas Stuttgardi tenniseturniiril noore sakslanna, kuid suurt üleolekut ei olnud

Võitlust oli siiski rohkem, kui numbrid näitavad. Middendorfil oli kasutada mängu jooksul kaheksa murdepalli, aga Kontaveit päästis need kõik. Võiks öelda, et just sel põhjusel ei läinud mäng «liiga» põnevaks, samal ajal kasutas Eesti esireket seitsmest murdepallist neli.

Kontaveit alustas kohe murdega, kuid hakkas esimese seti keskel liiga palju lihtvigu tegema, mitmel puhul põhjustas neid palli ebapuhas tabamine.

Kokkuvõttes märgiti Anetti kontole 21 ja vastasele 24 lihtviga, kuid üllatavalt võitis sakslanna äralöögid 17:15, samas tegi Middendorff rohkem sunnitud vigu tänu Eesti esireketi teravamale tagajoonemängule, vahendas Tennisnet.

«Raske mäng oli,» ütles Kontaveit väljakuintervjuus. «Ma ei teadnud vastasest midagi ja see tegi olukorra pisut keerulisemaks. Olen rahul, kuidas toime tulin. Ma ei mõtle sellele, et pean Stuttgardis kaitsma kahe aasta taguse finaali punkte. Siin on nii tugev koosseis, et ei saa kaugele mõelda. Stuttgart on üks mu lemmikvõistluspaikasid, kuigi pealtvaatajaid praegu ei ole.»

Kontaveit lisas, et ta pole varem mänginud ka oma järgmise vastase Sofia Keniniga. Kuid muidugi ei ole 2020. aasta Australian Openi tšempion talle sedavõrd tundmatu nagu seda oli Middendorf.

Enne mängu

Kes on Julia Middendorf?

Täiskasvanute profiturniiridel oli Middendorf enne käesolevat turniiri üldse pidanud seitse kohtumist, millest kuus kaotas. Ainsa võidu sai ta tänavu Altenkircheni ITFi turniiri kvalifikatsioonis ja seegi oli loobumisvõit seisul 6:6. Middendorf on mänginud ainult Saksamaal, sest kodumaal on talle antud turniiridele vabapääsmeid (ingl wild card). 2018. aastal sai ta samuti Stuttgardi kvalifikatsiooni vabapääsme ja kaotas siis ukrainlannale Marta Kostjukile, kes sel nädalal mängib Istanbulis.

Kuid möödunud nädalavahetusel Stuttgardi kvalifikatsioonis sai Middendorf siiski kaks väärtuslikku võitu, mis näitavad, et edetabelikohata (WTA edetabelis on üldse umbes 1300 tennisisti) mängija tasemest on ta ikka kõvasti parem. Middendorf võitis kolmes setis Jana Fetti (Horvaatia, WTA 202.) ja Tamara Korpatschi (Saksamaa WTA 136.).

Tuleb ka arvestada fakti, et maailma noorte edetabelis asub Middendorf praegu 40. kohal ja võitis kuu aega tagasi Hispaanias Benicarlos 2. kategooria turniiri. Noorte slämmiturniiridel osalemiseni ta pole veel jõudnud. Kuna juunioride tipud murravad reeglina juba 17-18-aastaselt (mõni ka varem, näiteks Cori Gauff) WTA edetabeli esisaja piirimaile, siis 40. mängija võiks olla vähemalt esiviiesaja tasemel, kirjutas Tennisnet.

Aga muidugi ei tohiks kogu see spekulatsioon kuidagi muuta Kontaveidi positsiooni teisipäevases mängus, sest Eesti esireket on kohtumise ilmselge favoriit. Ennustusportaalid pakuvad eestlanna võidukoefitsiendiks 1,06 ja Middendorfile 11,00.