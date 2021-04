Kontaveit alustab täna Stuttgardi turniiri noore sakslanna vastu suurfavoriidina

Mida on teada Kontaveidi tänasest vastasest?

Täiskasvanute profiturniiridel oli Middendorf enne käesolevat turniiri üldse pidanud seitse kohtumist, millest kuus kaotas. Ainsa võidu sai ta tänavu Altenkircheni ITFi turniiri kvalifikatsioonis ja seegi oli loobumisvõit seisul 6:6. Middendorf on mänginud ainult Saksamaal, sest kodumaal on talle antud turniiridele vabapääsmeid (ingl wild card). 2018. aastal sai ta samuti Stuttgardi kvalifikatsiooni vabapääsme ja kaotas siis ukrainlannale Marta Kostjukile, kes sel nädalal mängib Istanbulis.

Kuid möödunud nädalavahetusel Stuttgardi kvalifikatsioonis sai Middendorf siiski kaks väärtuslikku võitu, mis näitavad, et edetabelikohata (WTA edetabelis on üldse umbes 1300 tennisisti) mängija tasemest on ta ikka kõvasti parem. Middendorf võitis kolmes setis Jana Fetti (Horvaatia, WTA 202.) ja Tamara Korpatschi (Saksamaa WTA 136.).