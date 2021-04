Endine poistebändi liige Zayn Malik ja supermodellist kallim Gigi Hadid lapsega New Yorgi tänavatel jalutamas.

Endises Briti poistebändis One Direction kuulsaks saanud Zayn Malik ja tema supermodellist kallim Gigi Hadid jäid märtsi lõpus New Yorgi tänavatel paparatsole silma. Privaatsust hindav staarpaar jalutas koos nende kuuekuuse tütre Khaiga. Tundub, et kahjuks ei jäänud noorpaar jalutuskäiguga väga rahule.