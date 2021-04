Haapsalu korteripeol tapetu ema: ta helistas mulle öösel kell pool kolm ja ütles, et kukkus

Täna varahommikul kella 4.30 ajal sai häirekeskus teate, et Haapsalus Tamme tänava korteris on kolm inimest viga saanud.

Sündmusele reageerinud politseipatrull leidis korterist kolm noahaavadega inimest, kellest kaks olid mehed ja üks naine. «Paraku üks neist, 45-aastane mees, oli saanud surmavaid vigastusi. 47-aastane naine ja 51-aastane mees viidi üliraskes seisundis haiglasse,» sõnas Lääne prefektuuri operatiivjuht Üllar Kütt.

Traagiline sündmus leidis aset sotsiaalkortermajas, kus elab ka tapetud mehe 72-aastane ema Niina. «Ta helistas mulle öösel kell pool kolm ja ütles, et ema ma kukkusin. Ma ei läinud üles vaatama. Seda, et teda tegelikult noaga löödi, kuulsin ma alles hommikul,» räägib Niina, kes on seal elanud umbes kaks aastat.

«Mulle räägiti hommikul, et ülemine korrus on kõik verd täis. Ma ei läinud vaatama, sest tundsin, kuidas süda tuleb seest välja,» tunnistab oma ainsa poja kaotanud naine Elu24-le. Niina räägib siis, mida tema tolle õhtu kohta teab: «Minu poeg elas korteris 17, korteris 18 elas Leo. Minu teada oli seal ka Saksamaalt tulnud sõber Heiki, kes tegi neile viina välja. Nad jõid ennast purju. Rohkem ma ei tea.»

«Ma helistasin ka tema Tallinnas elavale isale ja ütlesin, et su poeg on surnud,» avaldab Niina, kelle sõnul ei ole talle see kõik veel kohale jõudnud. «Ma ikka mõtlen, et poiss on teisel korrusel.»

Ema sõnul käis ta poeg varem Soomes tööl, aga tuli sealt ära, sest põdes epilepsiat.