Maakleriametit pidav Krista Lensin: tegelikult on sellel palju sarnasusi meedias töötamisega

Lensin sukeldus enda sõnul kinnisvaramaailma täpselt sel hetkel, kui sai aru, et meediamaastik on tema jaoks välistatud. Siiski otsis ta väljundit, kus meediamaastikule sarnaselt aitaks kaasa suhtlemine. «Oleks lauslollus jätta kõik, millega sa oled elus hakkama saanud, kõrvale,» selgitab ta otsust otsida väljundit, kus inimsuhtlus siiski oluline on. «Mind tõmbas kinnisvara puhul see, et suhtled hoopis teistsuguste inimestega.»

Naise sõnul saab paralleele tõmmata ka meediatööga: «Minu saated nagu «Maamees otsib naist», «Sind otsides», «Üksikvanem otsib kaaslast», need on kõik otsimise ja aitamise ja leidmise saated olnud. Ka kinnisvaeas sa otsid kellelegi kodu, tekib sama suhtlemine, sa tahad kedagi aidata,» ütleb ta ning lisab, et abistamisel on kinnisvaras suur osa. «Me ainult ei müü ega osta lihtsalt, me aitame leida kodusid.» Naise sõnul oli tal aega ja võimalust läbida sel alal palju kursuseid. Siiski tegeleb Lensin maakleritöö kõrvalt ka teiste projektidega. «Praegu on muid asju lihtsalt kõrvale tulnud, aga mulle väga meeldib see töö, suhtlemine erinevate inimestega on seal väga põnev.»