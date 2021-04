Peeter Võsa Tšornobõli seiklusest: kuidas ma ütlen Ukraina memmele ära, kui ta heast südamest puskarit pakub!

Kui Võsa Petsi käest küsida, mida televaataja uuest saatest ka oodata võib, on vastus konkreetne: ««Võsareporter», aga kiirituskeskkonnas. Ja vene ja ukraina keele segune.» Ehkki saade tõotab tulla mahlakas, ei antud selle filmimiseks aega rohkem kui kaks päeva. Küll aga hellitab Peeter lootust, et kui mõne projekti raames õnnestub Tšornobõli tagasi minna, siis «nüüd on tee selge ja inimesed tuttavad». «Nii et järgmisel korral läheb viieks või kümneks päevaks,» lisab ta.