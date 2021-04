ELU 25 ⟩ INDREK KUUS JA KIVISILDNIK: Kivisildnik (:) tõdeb intervjuus Indrek Kuusile, et Eestis on kõik asjad... ERR seda lugu ei avaldanud.

Otsekohese ja mõnelegi inimesele jultunud ütlemisega kirjanik Sven Kivisildnik leiab, et Eesti riigis on kõik üdini mäda ja ümberringi tuuseldavad lollpead. Antud usutluse lugemine võib vajada vanemlikku selgitust. Aga sõnavabadus ju kehtib.

Kas Eesti kultuur on elujõulisem, kui kunagi varem? Ma ei pea hetkeolukorda seoses koroonapisikuga silmas, vaid üldisemalt vaadates.

Sitta ta on, kui kirjanike liitu juhivad eidekesed, kommarid, kõlupead, töllmokad ja harrastajad, kes tegelevad eriti ebainimliku omakohtu mõistmise - Peeter Helme juhtum ja Valgevene demokratiseerumisega, siis ei saa olla. No ei ole. Kui Kultuurkapital mõnitab kirjanikke ja kirjastajaid ja kiusab suurt kirjanikku süsteemselt taga, nii nagu minuga tehakse, siis ei saa olla - välistatud.

Ei ole Eesti kultuuri ilma kirjanduseta, see on sõnnikukast, haisev ja poolearuline kloaak, mitte kultuur - see on kultuuri groteskne karikatuur. Soo-, ilu- ja jõuneutraalne kvasimodo.

Kui Mudlum on laureaat, Vesselov ja Põldver nominendid, tsensor Vaher tartu osakonna hegemoon, Tinnuri kirjanike liidu liige, Pärnits saab suvaauhinna ja Pihelgas on loomingu kriitikatoimetaja, siis on kirjandus lõpetatud projekt.

Rõve ja mõistusevastane. Ei ole Eesti kultuuri ilma kirjanduseta, see on sõnnikukast, haisev ja poolearuline kloaak, mitte kultuur - see on kultuuri groteskne karikatuur. Soo-, ilu- ja jõuneutraalne kvasimodo.

Oskate siiski midagi erilist tõsta, loetust, vaadatust või kuuldust? Kes on olnud nutikas, tark ja tubli?

Absoluutselt: Sauter, Hirv, Margo Vaino ja Rooste on geeniused, Hargla on maailma tase, Bristol on tõeline fenomen - lugege Pireti äsjailmunud romaani “Päikesepoolses toas”, on ülikõvasid uusi tegijaid nagu Mari-Liis Müürsepp, Leonora Palu, Jaanus Saar ja Märt Sepper.

Te pole neid nimesid ilmselt kuulnudki, sest kultuurimeedia on võhiklik saast. Ma lõpetan, mul hakkab füüsiliselt halb. Teen ise kollegidega luuleraadiot, tänan Pärnu linna - Pärnu luuleraadio on tõeline Ameerika Hääl ja Vaba Euroopa stagneerunud, tädistunud ja loomastunud kirjandusruumis. Keskpärasus on meid okupeerinud, fakt.

Olukord koduvabariigis ja maailmas soosib tubaseid tegevusi. Mida soovitate lugeda? Või siis vaadata või kuulata?

Lugege lehti, uskuge kõike ja vaktsineerige iseenast ja oma lapsi, reklaamid on tänavatel, vaktsineeri - noore päästetöötaja pildiga plakatid bussipeatuses, vaktsineeri - kas pole hooliv hahaha, lugege klassikat, muud ma ei ütle, kuula ja vaadake klassika, liikuge looduses, ka loodus on klassika - loodus on jumala looming.

Millal te viimati päikesetõusu või loojangut vaatasite, mitte nägite vaid vaatasite? Minu soovitused on äravalitutele, makse 300 nägu, siis soovitan teos see ja see, ma pole koer, keda alandatakse ja piinatakse ja kes siis orjalikult kirjandusametnike töö tasuta ära teeb, parem lähen trenni ja kirjutan avaldusi õiguskantslerile etc.