VALLATU KLÕPS ⟩ Helen Randmets sai uue imearmsa pereliikme, kel nimeks Vanilla!

Helen Randmets võttis oma peresse lumivalge kutsika. Samojeedi tõugu koer sai magusa nime - Vanilla . «Nüüdsest hakkate te nägema palju sellist tegelast, nagu Vanillat, kes on kahe ja poole kuune ning kõik mu videod on nüüd igaljuhul koos Vanillaga,» jutustas laulja oma Instagrami loos, samal ajal kui vallatu kutsikas rahutult süles rapsis ja värsket koeraomanikku proovile pani.

Randmets jagas ka kaadritagust jäädvustust, milles on näha, kuis kutsikas väikeste kihvadega naise õlast haarab. Pisikese kutsaga on kahtlemata keeruline saada head pilti, kui elevil kutsikal on sootuks muud plaanid, kui omanikuga selfiesid teha.