Kaia Kanepi alustab täna ennelõunal Türgis WTA 250 turniiri

27-aastane Dijas on viimase kahe aasta jooksul jäänud stabiilseks naiste maailma esisaja viimase kolmandiku mängijaks, pole ta langenud suurt madalamale ega ka tõusnud kõrgemale. Kasahhitar on kaks korda pääsenud Australian Openi kolmandasse ringi, aga teistel slämmiturniiridel põrunud. Koroonaviiruse pausile läks Dijas maailma 66. reketina, kuid pärast seda on stabiilselt langenud. 2020 augustist kuni aasta lõpuni võitis Dijas WTA tasemel ainult ühe mängu. Tänavu ei ole Dijas võitnud ühtki mängijat, kes oleks Kanepist edetabelis kõrgemal. Veteran Venus Williamsi (WTA 79.) võitmine Miamis praegu suurt midagi ei tähenda, vahendas Tennisnet.