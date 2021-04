Kaia Kanepi alustas Istanbuli tenniseturniiri võidukalt

Teises ringis tuleb Kanepil juba neljapäeval kohtuda kolmandana asetatud venelanna Veronika Kudermetovaga, kes äsja just liivaväljakul Charlestonis oma esimese WTA turniiri võitis. Samas on Kudermetova olnud Kanepile sobiv vastane, eestlanna juhib omavahelistes mängudes 2:0 ja on saanud oma võidud 2019. aastal liivaväljakutel.